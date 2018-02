Wüst over zilveren medaille: ''Ik ben op waarde geklopt''

Ireen Wüst pakte zaterdag bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea de zilveren medaille op de 3.000 meter. Carlijn Achtereekte was haar in Gangneung net te snel af, met acht honderdste van een seconde. ''Ik ben op waarde geklopt'', zegt Wüst. ''Ik moet tevreden zijn en dat ben ik uiteindelijk ook. Natuurlijk wilde ik graag goud winnen, maar dit is topsport. Dit hoort erbij.''

Wüst zat de hele race onder het schema van Achtereekte, maar gaf die voorsprong in de laatste ronde uit handen. ''Ik heb een goede race gereden, maar het was een rondje te ver.''

Antoinette de Jong werd na Achtereekte en Wüst derde. Haar vader Dirk was een van de getuigen: ''Wij zijn er heel tevreden mee'', zegt hij. ''Ze heeft een hele goede race gereden.''