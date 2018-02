VIDEO: Vader en zus van Sjinkie volgen hem in Overijssel

Sjinkie Knegt haalde zaterdagmiddag een zilveren medaille op de Olympische Spelen. Zijn vrouw Fenna, zijn kinderen Melle en Myrthe en zijn moeder Liesje zijn allemaal in Zuid-Korea, maar zijn vader Joost en zijn zus Kim blijven thuis. Zij zien de 1500 meter niet thuis in Bantega, maar in Ossenzijl in Overijssel. Een zelfgebouwde kroeg van Sjinkie zijn autocrossvrienden.