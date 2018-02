Aggemabokaal voor vrijwilligers Scheepvaartmuseum

De Aggemabokaal is zaterdagochtend door carnavalsvereniging De Oeletoeters in Sneek uitgereikt aan de vrijwilligers van het Fries Scheepvaartmuseum. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan mensen die in het afgelopen jaar een positieve bijdrage hebben geleverd aan de Sneker gemeenschap. Prins Wietze de Eerste kreeg op het stadhuis de sleutels van de stad overhandigd door loco-burgemeester Stella van Gent. Dinsdag moeten de sleutels weer teruggegeven worden. In de tussentijd wordt het carnaval gevierd, en heet Sneek voor even Drabbelterp.