Sjinkie Knegt wint zilver op 1500 meter

Shorttracker Sjinkie Knegt uit Bantegea heeft op de eerste dag van de Olympische Spelen zilver gewonnen op de 1500 meter. Het is voor Knegt de tweede medaille op de Winterspelen. In 2014 pakte hij in Rusland brons op de 1000 meter. Het was een erg drukke finale met maar liefst negen rijdres. Waaronder ook Itzhak de Laat uit Oudeschoot.

Eerder die ochtend werd de kwartinale gereden. Itzhak de Laat maakte met een tweede plek indruk, terwijl Sjinkie Knegt een eenvoudige kwartfinale kon rijden. Dit kwam omdat drie van zijn tegenstanders elkaar onderuit haalden. Hierdoor kwamen er in de totaal maar drie rijders over de finish en kon Sjinkie in een keer door naar de finale.

Halve finale

Ook de halve finale leverde geen problemen op voor Sjinkie Knegt. Hij kwam hier als eerste over de finish. De race van de rijder uit Bantegea had opnieuw te maken met veel valpartijen waardoor Knegt zich vrij gemakkelijk kon kwalificeren voor de uiteindelijke finale.

Lastiger was het voor Itzhak de Laat, die in zijn halve finale te kampen had met een valse start. Hierna reed hij een prima race, en lag hij aan het einde van de rit voor een poosje zelfs tweede. De inwoner van Oudeschoot moest het in zijn halve finalerace uiteindelijk doen met een derde plek, en leek daarmee een plekje in de B-finale te krijgen. Maar de jury nam vanwege een overtreding van een andere rijder een ander besluit, en liet de Laat uiteindelijk toch meestrijden voor een medaille in de A-finale.