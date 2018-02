Wüst en De Jong winnen zilver en brons op 3000 meter

Ireen Wüst en Antoinette de Jong hebben op de 3000 meter van de Olympische Spelen zilver en brons gewonnen. Ze kwamen niet aan de tijd van de verrassende winnares, de Overijsselse Carlijn Achtereekte. Die maakte eerder op de middag al indruk met een tijd van onder de vier minuten op een laaglandbaan, namelijk 3.59.21. Wüst stortte aan het einde in en kwam uiteindelijk acht honderdste tekort. Wüst finishte in 3.59.28. De Jong kwam in 4.00.02 over de streep.