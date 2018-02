Shorttrack vrouwen uitgeschakeld op de aflossing

De Nederlandse aflossingsploeg bij de vrouwen is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de A-finale op de Olympische Spelen. In de halve finale eindigde de vrouwenploeg, met daarin Suzanne Schulting uit Tijnje, als derde. China en Italië werden de nummers een en twee en die plaatsten zich wel voor de A-finale. Nederland leek daar ook op af te koersen, omdat de vrouwen in de eindfase op de tweede plaats lagen. Maar de Italiaanse Arianne Fontana haalde Schulting toch nog in, waardoor Nederland dinsdag in actie moet komen in de B-finale.

Rianne de Vries uit Akkrum was reserve en kwam niet in actie.