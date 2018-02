Lichaam Hemminga aangetroffen bij Fedde Schurerplein

Het lichaam dat zaterdagmiddag in het bos aan het Fedde Schurerplein in Heerenveen gevonden is, is van de 73-jarige Jan Hemminga uit Akkrum. Hemminga werd sinds vrijdagmiddag vermist. Volgens de politie is van een misdrijf geen sprake.

Hemminga ging vrijdag in zijn auto op weg om zijn hobby uit te oefenen. Dit 'geocoachen' is een soort speurtocht in de natuur op basis van een gps-ontvanger. De auto stond op een parkeerplek in de buurt van het Fedde Schurerplein.

Hemminga was 22 jaar raadslid en wethouder in de voormalige gemeenten Utingeradeel en Boarnsterhim. Hij stapte in 2013 op 69-jarige leeftijd uit de politiek.