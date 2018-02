Schulting onderuit in eerste Olympische race

Shorttrackster Suzanne Schulting uit Tijnje is onderuit gegaan in de eerste kwalificatiewedstrijd op de Olympische Spelen. In de eerste heat op de 500 meter ging de Friezinne onderuit nadat haar schaatsen onder haar lichaam vandaan gleden. Er was op dat moment geen tegenstander in de buurt. De rit van Schulting begon ook al met een valpartij. In de eerste bocht haalden twee concurrenten van Schulting elkaar onderuit. Hierdoor moest de race overgedaan worden. Schulting komt later op de Olympische Spelen nog in actie op de 1000 meter, de 1500 meter en de relay.