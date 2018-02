Akkrumer vermist nadat hij op speurtocht ging

Een 73-jarige man uit Akkrum wordt sinds vrijdagmiddag vermist. Het gaat om de heer J. Hemminga. Hij is rond een uur of drie 's middags in zijn grijze Mercedez Benz vertrokken, om zijn hobby uit te oefenen. De heer Hemminga gaat vaak te 'geocachen'. Dit is een soort speurtocht in de natuur op basis van een gps-ontvanger. Dit doet hij vaak in de omgeving van Akkrum en Terherne. De man droeg ten tijde van zijn vermissing een zwarte jas, een spijkerbroek en laarzen. Mensen die de man hebben gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie, op nummer 0900-8844.