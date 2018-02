Hake baalt van verlies: "Je speelt eigenlijk tegen jezelf"

"Vandaag is het natuurlijk onvoldoende." Cambuur trainer René Hake draait er niet omheen nadat zijn ploeg vrijdagavond in eigen huis met 2-0 onderuit ging tegen MVV. Het verlies is extra zuur omdat Cambuur niet de mindere ploeg was.

"Je speelt tegen een tegenstander die de ruimtes heel klein maakt, en dat betekent dat je gedwongen wordt om in kleine ruimtes te spelen. Hierdoor moet je in het vrijlopen, in de passing en in de nauwkeurigheid tempo houden, en dat lukte vandaag niet zo." Zo analyseert Hake. "Je speelt dan eigenlijk tegen jezelf." Ook bij vleugelspeler Xander Houtkoop was de frustratie na de wedstrijd groot: "Ik denk dat we in deze wedstrijd niet hebben kunnen brengen wat we de laatste wedstrijden hebben laten zien."

Het compacte spel van MVV zorgde ervoor dat de tegenstander met name op de counter speelde, om kansen te creëren, en dat lukte ook goed, zo zag Hake ook. "Daardoor wordt het wel een beetje een op-en-neer wedstrijd, wat wij eigenlijk niet willen." Het verlies van vrijdagavond is het eerste thuisverlies van 2018. "Dit is een hele andere wedstrijd dan vorige week, en dan zie je ook ander voetbalgedrag van onze spelers." Dit moet volgens Hake veranderen. "We zullen blijkbaar nog meer op diepe ballen en aannames moeten trainen. Het moet kwalitatief beter."