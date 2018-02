Voormalig Aegongebouw wordt plaats voor Leeuwarder studenten

Het voormalige Aegongebouw tegenover het treinstation in Leeuwarden wordt verbouwd tot studentenbolwerk. Er komen 476 eenkamerappartementen in het 30.000 vierkante meter grote gebouw. Op de benedenverdieping komt 3.000 vierkante meter aan commerciële ruimte. Het studentenbolwerk krijgt de naam Markt 058 en moet in het eerste kwartaal van 2019 klaar zijn. Het gebouw is in 1988 gebouwd op de plaats van het voormalige veemarktterrein. Er werkten zo'n 1100 medewerkers van Aegon in het gebouw, maar die zijn verhuisd naar concurrent Achmea.

De Rotterdamse ontwikkelaar Leyten is de opdrachtgever van het project, dat wordt uitgevoerd door Friso Bouwgroep uit Sneek.