Politie heeft handen vol aan beschonken meisjes

Twee dronken meisjes hebben de politie in Leeuwarden handen vol werk bezorgd. Een 16-jarig meisje uit Leeuwarden is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Grote Hoogstraat aangehouden omdat ze met een fles sterke drank over straat liep. Ze kreeg drie processen-verbaal mee: een voor het niet laten zien van een identiteitskaart, een voor het opgeven van een valse naam en een voor openbare dronkenschap.

Een 17-jarig meisje werd zaterdagochtend om halfvijf aangehouden omdat ze bij een vechtpartij in de Klokstraat was betrokken. Het meisje was dronken en bleef de confrontatie met anderen zoeken. Ze werd daarom meegenomen naar het politiebureau. Daar kreeg ze een proces-verbaal voor het verstoren van de openbare orde.