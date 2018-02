Branden in woonhuis en caravan yn Harlingen en Leeuwarden

Aan de Jelle Bangmastraat in Leeuwarden zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een woonwagen, een caravan en een hokje door brand verloren gegaan. Er waren op dat moment geen mensen aanwezig. De melding kwam net na drie uur 's nachts binnen, waarop de brandweer met twee tankautospuiten ter plaatse ging. Een half uur later was de brand onder controle. Opvallend was dat er brand was in zowel de woonwagen als de caravan, terwijl die volgens de brandweer zo ver vanelkaar af stonden dat het vuur niet had kunnen overslaan. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

Verderop in de provincie, in Harlingen, is in dezelfde nacht een slaapkamer volledig uitgebrand. De bewoner werd wakker van een rookmelder in de woning en kon zelf uit het huis komen. De oorzaak van de brand is niet geheel duidelijk. Van de slaapkamer bleef niet veel over, de rest van het huis liep rook- en waterschade op. De bewoner is opgevangen door omstanders.