Sjoerd den Hertog heeft vrijdagavond de dertiende marathon van het schaatsseizoen gewonnen in Enschede. Bij de eerste drie waren geen Friezen, want als tweede kwam Simon Schouten over de streep en Evert Hoolwerf werd derde.

Bij de vrouwen won Iris van der Stelt. Ineke Dedden uit Heerenveen werd tweede en Margo van de Merwe uit Wolvega eindigde op de derde plek.