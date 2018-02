Fyfkesryk (Blauwhuis) viert carnaval in nieuwe feestzaal

In Fyfkesryk, bij sommige mensen ook wel bekend als Blauwhuis, is vrijdagavond Prins Ludus Ingenium geïnstalleerd als Prins Carnaval van 2018. Dat gebeurde in de nagelnieuwe feestzaal achter café De Freonskip op een net zo nieuw carnavalspodium. Door die nieuwe voorzieningen kan het carnaval van Fyfkesryk weer jaren vooruit, zo zegt Prins Ludus. De jonge prins laat zich de komende zware dagen bijstaan door zijn pagevrouw Froukje.

De nieuwe feestzaal zat vrijdagavond meteen vol. De voorziening is erg welkom, want zaterdagavond is daar het grote carnavalsbal. De Blauwhuisters vieren dan verkleed feest. Mensen uit andere Friese dorpen en steden, die dat ook wel eens mee willen maken, worden bij de deur tegengehouden. Het feest is alleen voor Blauwhuisters en voor mensen die bij het dorp horen.