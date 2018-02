Thuisnederlaag SC Cambuur tegen MVV

Sportclub Cambuur heeft vrijdagavond in het eigen Cambuurstadion verloren van MVV Maastricht. Het werd 2-0 voor de gasten uit Maastricht.

Cambuur startte dreigend en de eerste kans van de wedstrijd was dan ook voor de thuisploeg. Martijn Barto schoot de bal maar net over het MVV-doel na een voorzet van Issa Kallon. De Leeuwarders hadden het daarna moeilijk met de compacte verdediging van MVV en de uitploeg nam het initiatief over. Cambuur ontsnapte aan een achterstand toen Sai van Wermeskerke de bal van de doellijn haalde. Maar ook Cambuur kreeg nog enkele kansen in de eerste helft. Barto schoot op de paal en Mathias Schils miste een op een met keeper Michael Verrips van MVV.

In de tweede helft viel dan toch de goal. MVV-invaller Tuur Houben passeerde Xander Houtkaam en schoof de bal achter keeper Erik Cummins. Net voor tijd maakte MVV ook de 2-0 door een goal van opnieuw een invaller, Samy Mmaee.