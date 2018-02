App gebruiken tijdens autorijden? Studenten winnen met idee.

Een app gebruiken tijdens het autorijden. Het klinkt onveilig, maar toch was dat vrijdag het winnende idee van een driedaagse hackaton, georganiseerd door het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân en NHL Stenden Hogeschool. Bij de hackaton werden veertig studenten van verschillende opleidingen bij elkaar gezet om te bedenken hoe de verkeersveiligheid kan worden vergroot.

De app BROEMM is een soort van game. Als je in de auto stapt, zet je je telefoon in de automodus. De telefoon is dan niet meer te gebruiken, maar meet wel alles wat je onderweg doet, van snelheid tot slingeren. Na het rijden krijg je te zien hoe je het hebt gedaan. Je kunt ook punten scoren en tegen je vrienden spelen.

De groep studenten met het winnende idee heeft een halfjaar de tijd om het plan verder te ontwikkelen. Daarna moet BROEMM verkrijgbaar zijn in de app- en playstore.