Twee Leeuwarders vrijgesproken van inrijden op vrouw

Twee Leeuwarders die worden verdacht van het opzettelijk aanrijden van een vrouw in Leeuwarden, zijn door de politierechter vrijgesproken. De twee ontkennen en er is niet genoeg bewijs. Het Openbaar Ministerie verdacht het duo van 25 en 28 jaar ervan dat ze in maart afgelopen jaar een aantal keer inreden op een auto waar een vrouw in zat. Dit gebeurde achter het station in Leeuwarden. De vrouw waarschuwde de politie en deze kon, na een 'wildwestachtervolging' door de stad, de auto van het duo klemrijden. Bij de aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot.

Volgens de rechter is er echter niet voldoende bewijs dat de mannen bij de aanrijding van de vrouw aanwezig waren.