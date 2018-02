Deelnemersveld Elfsteden Ultraloop flink gegroeid

Er zijn nu al 31 deelnemers voor de tweede editie van de Elfsteden Ultraloop. De deelnemers rennen en wandelen 230 kilometer achter elkaar en de snelsten doen dat in 24 uur. De eerste keer dat de tocht werd gehouden, deden er twaalf mensen mee. Mede doordat er een in de wereld van de ultralopen bekende personen meedoet, zijn dat er nu veel meer. Onder de deelnemers is ook een Fries ''om útens'' uit Hong Kong.

De start van de Elfsteden Ultraloop is op donderdag 19 mei in Bolsward. Alle deelnemers zijn die dag via internet te volgen.