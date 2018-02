Gevangenen Marwei zamelen geld in voor kinderen met kanker

Gedetineerden van gevangenis De Marwei in Leeuwarden hebben met zijn allen geld ingezameld voor Villa Joep. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar genezing van neuroblastoom. Dat is een van de meest aggresieve vormen van kanker die kinderen kunnen krijgen. Het initiatief is genomen door Sebas, die vastzit in Leeuwarden. Hij had op televisie een filmpje gezien over deze ziekte en dat raakte hem zo, dat hij iets wilde doen.

Gevangenen beschikken niet zelf over hun geld en daarom hebben ze met een handtekening toestemming gegeven om een bedrag van hun rekening af te laten schrijven. Dat heeft 638,50 euro opgeleverd. Bij Villa Joep zijn ze blij met het initiatief van Sebas. "U bent misschien wel een boef, maar wel eentje met een hart van goud", zegt regiocoördinator Richard van Veluw, die de cheque kreeg overhandigd.