Tegen een 61-jarige Kimswerder, die wordt verdacht van gewelddadige afpersing, is twee jaar gevangenisstraf geëist. Een 67-jarige oud-inwoner van Sneek hoorde in dezelfde zaak zestien maanden tegen zich eisen. Het tweetal zou een man uit Kimswerd met geweld hebben afgeperst na een financieel geschil. Een derde verdachte uit Oosterwolde kreeg afgelopen zomer al een gevangenisstraf van drie jaar voor zijn aandeel in deze zaak.

De Leeuwarder rechtbank doet over twee weken uitspraak.