Geluid vliegtuigen boven Lelystad Airport beleven

Inwoners in het zuiden en oosten van Fryslân kunnen nog voor deze zomer ervaren hoeveel drukte de vliegtuigen boven Lelystad Airport zullen veroorzaken. Er zal dan een zogenaamde belevingsvlucht worden georganiseerd. Het passagiersvliegtuig van het type A320 of Boeing 737 zal de geplande aanvliegroutes vliegen op een hoogte van 1800 meter. De exacte datum van de belevingsvlucht is nog niet bekend.

Er is veel weerstand tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Mensen zijn bang voor geluidsoverlast.