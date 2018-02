Hoeveel Olympische medailles pakt Nederland (en Fryslân)

Eindelijk is het zover. Vanaf vrijdag brandt het Olympisch vuur twee weken lang in Zuid-Korea voor de 23e Winterspelen. Zijn de Nederlandse Olympiërs deze keer even succesvol als vier jaar geleden in Sotsji? Toen haalde Oranje maar liefst 24 medailles binnen. Met elkaar komen er in Zuid-Korea 33 Nederlanders in actie en daarvan komen er 13 uit Fryslân, zoals Jorrit Bergsma, Sjinkie Knegt, Antoinette de Jong en Suzanne Schulting.

De allereerste Nederlandse gouden medaille op de Winterspelen werd in 1964 trouwens gehaald door een Fries. In Innsbruck was Sjoukje Dijkstra uit Akkrum de allerbeste bij het kunstschaatsen. Daarna moesten we 34 jaar wachten op de volgende Friese gouden medaille. In Nagano was Ids Postma uit Dearsum de snelste op de 1000 meter. Sven Kramer is de succesvolste Fries ooit op de Spelen. Hij won 7 medailles, waarvan 3 keer goud.

Een sportdatabureau heeft voorspeld dat Nederland deze Winterspelen 19 medailles zal halen, waarvan 6 keer goud. De eerste Friese sporters komen zaterdag al in actie.

Omrop Fryslân doet iedere dag rechtstreeks verslag van de verrichtingen van de Friese sporters op de radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.