Steeds meer zand in Waddenzee, oorzaak onduidelijk

In de mix van zand en slijk krijgt het zand steeds meer de overhand in de Waddenzee. Voor sommige vogels kan dat betekenen dat zij lastiger aan voedsel kunnen komen. Dat blijkt uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat.

Als er te veel zand komt, verarmt het onderwaterleven en daar zijn veel vogels van afhankelijk. De ene vogelsoort heeft er wel meer last van dan de andere. Daar komt bij dat vogels door de zeespiegelstijging straks minder tijd hebben om op droogvallende platen aan voedsel te komen.

Het is niet zeker of deze veranderingen permanent zijn. Ook over de oorzaak is nog geen duidelijkheid.