Proefboring naar gas boven Schiermonnikoog op 16 februari

Volgende week vrijdag, 16 februari, zal er boven Schiermonnikoog een proefboring naar gas worden gehouden. Het bedrijf Hansa voert de boring uit om vast te stellen hoeveel winbaar gas er in het afgelopen jaar ontdekte gasveld zit. Hansa heeft toestemming van het ministerie van economische zaken. De boortoren komt zondag over vanuit IJmuiden.

Het college van B&W van Schiermonnikoog is verrast door de aankondiging van de proefboring. Het college is pas vrijdag aan het eind van de middag op de hoogte gebracht van de boordatum en is daar niet blij mee. De gemeente wil dat Hansa afziet van de proefboring en dat het ministerie zich richt op energiebronnen die duurzamer zijn dan gas.

Op 24 februari wordt er in het Groninger Opende actiegevoerd tegen gaswinning in de provincies Fryslân en Groningen.