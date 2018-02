Bear Boeloe viert feestje met 750ste aflevering

Morgen wordt de 750ste aflevering van de kinderserie Bear Boeloe uitgezonden. Hele generaties in Fryslân zijn er groot mee geworden. Al bijna 25 jaar is het programma op de televisie en daarmee is het na De Fabeltjeskrant de langstlopende kinderserie in Nederland.

Trots

De makers van Bear Boeloe zijn trots. ''Het is te gek en tegelijkertijd is het ook een bevestiging van dat je toch wel een belangrijk levenswerk aan maken bent'', vertelt schrijver en tekenaar Helena de Boer. Volgens de maker zit het succes voornamelijk in de grote knipoog naar de maatschappij. ''Want dat houdt het actueel'', zegt de Boer. Ze wil het record van De Fabeltjeskrant graag verbreken. ''Dat is wel mijn streven, ja''.

Feestje

Leny Dijkstra en Feije van der Meer, die de stemmen van de dieren doen, zijn ook blij met het succes. ''Het is een feestje, dat we dit nu al zo lang mogen doen'', zegt Leny Dijkstra. ''Het is meer dan een simpel verhaaltje, er zit altijd wel een moraal of een vergelijking met het leven van mensen in.'' Feije van der Meer, de stem van onder andere Bear Boeloe, vindt het geweldig, maar realiseert zich tegelijkertijd dat hij ook een stukje ouder is geworden: ''Meine liebe al 23 jaar, dat is wel confronterend.''

Primeurtje

Van der Meer wil wel een klein primeurtje weggeven over de 750ste aflevering. ''Die gaat over vluchtelingen, die op Schiermonnikoog aankomen. Op een bepaald moment komt er ook een Amerikaan met de naam Bump. Die wil van het eiland een golfbaan maken. Hoe dat afloopt, moeten de mensen zelf maar zien'', zegt Van der Meer. De 750ste aflevering is een van een reeks. ''Die moeten mensen allemaal zien'', vindt hij.