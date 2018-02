Pyeongchang, deel 2: direct veel Friezen in actie

Op de eerste echte dag van de Olympische Spelen komen direct veel Friezen in actie: bij het langebaanschaatsen strijden Ireen Wüst en Antoinette de Jong om de medailles op de 3.000 meter. Bij het shorttracken zien we vandaag Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Suzanne Schulting. De aflossingsploeg van de shorttrackvrouwen rijdt vandaag ook.

11.00 uur: Shorttrack, 1.500 meter mannen

Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat strijden vanaf 11.00 uur in de kwartfinales van de 1.500 meter shorttrack. De Laat rijdt in de derde 'heat' om 11.10 uur, Knegt om 11.25 uur in 'heat' zes. Beiden maken goede kans om verder te komen.

De beste drie van iedere 'heat' gaan naar de halve finales, die om 12.21 beginnen. De finale is om 13.28 uur.

11.44 uur: Shorttrack, 500 meter vrouwen

Ook Suzanne Schulting komt de shorttrackbaan op. Ze rijdt op de 500 meter. Dat is niet haar favoriete afstand, maar ze maakt wel kans als het een beetje meezit. Snelheid heeft ze genoeg. In haar heat om 11.47 uur komt ze de Italiaanse Arianna Fontana tegen, een andere favoriete.

De beste twee gaan naar de kwartfinales, die dinsdag om 11.00 beginnen. De halve finales en de finale vinden ook die dag plaats.

12:00 uur: Schaatsen, 3.000 meter vrouwen

De eerste rit begint om 12.00 uur. Ireen Wüst en Antoinette de Jong zijn twee van de grote favorieten. Wüst schaatst in rit 9 tegen de Canadese Isabelle Weidemann. Twee ritten later is de Japanse Miho Takagi, een belangrijke concurrent, de tegenstander van De Jong. Dat is de voorlaatste rit.

12.52 uur: Shorttrack, aflossing vrouwen

Bij de aflossing hoort de Nederlandse vrouwenploeg bij de medaillekandidaten. Suzanne Schulting is wel zeker van een plek in die ploeg. Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof lijken dat ook. De vierde en laatste plek gaat tussen Jorien ter Mors en Rianne de Vries.

Nederland rijdt om 13.08 uur in de tweede halve finale tegen Italië, China en Japan. De beste twee gaan naar de finale, die plaatsvindt op 13 februari.

Zondag 11 februari

Zondag alles over de 5000 meter bij het langebaanschaatsen met Sven Kramer en Bob de Vries

Voorspellingen

Iedere dag doet een panel van sportjournalisten een voorspelling voor de medaillekansen van die dag. Vandaag zijn dat Roelof de Vries (journalist Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (journlaist Algemeen Dagblad) Joris van den Berg (commentator shorttrack NOS), en Cees Juffermans (oud-shorttracker en analist NOS).

Vrouwen 3000 meter langebaan

​Voorspelling Roelof de Vries

1 Ireen Wüst (Nederland)

2 Miho Takagi (Japan)

3 Antoinette de Jong (Nederland)

Voorspelling Lisette van der Geest

1 Ireen Wüst (Nederland)

2 Miho Takagi (Japan)

3 Antoinette de Jong (Nederland)

Shorttrack mannen 1500 meter

​Voorspelling Roelof de Vries

1 Sjinkie Knegt (Nederland)

2 Hwang Dae Heon (Zuid-Korea)

3 Charles Hamelin (Canada)

Voorspelling Joris van den Berg

1 Sjinkie Knegt (Nederland)

2 Hwang Dae Heon (Zuid-Korea)

3 Lim Hyo Jun (Zuid-Korea)

Voorspelling Cees Juffermans​

1 Hwang Dae Heon (Zuid-Korea)

2 Sjinkie Knegt (Nederland)

3 Charles Hamelin (Canada)

