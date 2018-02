Ergernis over rondweg Lemmer, VVD eist duidelijkheid

Inwoners van Lemmer moeten duidelijkheid krijgen over het werk aan de rondweg van het dorp. Dat vindt de Statenfractie van de VVD. Volgens de fractie is er veel ergernis over de afsluiting van sommige kruispunten. Bij een daarvan zetten fietsers de hekken aan de kant, zodat ze toch kunnen oversteken. Bij een andere kruising is het zo druk, dat fietsers daar nauwelijks kunnen oversteken.

Er zijn ook zorgen over het halen van de planning. De VVD vreest dat de rondweg niet klaar is voor de start van het toeristisch seizoen. En dan zou er nog weleens een grotere chaos kunnen ontstaan met bijvoorbeeld openstaande bruggen. De VVD heeft er vragen over gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.