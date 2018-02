28ste Boot Holland van start in WTC Expo Leeuwarden

De 28ste editie van Boot Holland is vrijdagmiddag van start gegaan in het WTC Expo in Leeuwarden. Tot en met woensdag worden er evenals vorig jaar zo'n 35.000 bezoekers verwacht. Toen stond het bezoekersaantal enigszins onder druk. Mensen werden afgeschrikt door gladde wegen vanwege sneeuwval.

Voor de crisis lag het aantal deelnemers rond de 300, maar dat wordt nu niet meer gehaald: dit jaar zijn het er zo'n 250. Nieuw deze editie is het recreatiepaviljoen. Daar wil Boot Holland laten zien wat pleziervaarders kunnen beleven, als zij van boord gaan. Bijvoorbeeld de VVV van Leeuwarden presenteert zich daar met LF2018.