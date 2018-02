De gemeente Dantumadiel komt vanwege de gemeenteraadsverkiezingen met een speciale website: WieKiestDantumadiel.nl. Op de site is alle informatie over de verkiezingen te vinden. Dan gaat het bijvoorbeeld om welke partijen in Dantumadiel meedoen en hoe het stemmen in zijn werk gaat.

Eind februari komt ook nog een stemwijzer online, voor mensen die nog niet weten op wie ze moeten stemmen.