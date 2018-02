Zadeldief is niet meer in Nederland

Een man uit Armenië heeft twee weken voorwaardelijke celstraf gekregen voor het stelen van fietszadels. De man werd bijna twee jaar geleden aangehouden in Hurdegaryp, nadat duidelijk was geworden dat hij twee zadels had gestolen. Dat was te zien op beelden van een bewakingscamera. Op zijn kamer in het azc vond de politie nog eens zeven zadels. Hoe de man eraan kwam, kon hij niet zeggen.

Hij zat in een proeftijd en had celstraf moeten krijgen, maar dat lukte niet omdat hij niet meer in Nederland is. Daarom krijgt de man nu formeel weer een voorwaardelijke straf.