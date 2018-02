Bij een ongeluk op de Rijksweg bij Jirnsum is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer reed in de auto en raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. Hij sloeg met de auto over de kop en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is.