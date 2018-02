In de gemeente Ooststellingwerf zijn kisten met zout geplaatst. Bij gladheid kunnen inwoners het zout gebruiken, om op de stoepen en andere openbare plekken te strooien. De zoutkisten staan in Oldeberkoop, Ravenswoud, Elsloo, Fochteloo en Langedijke.

In elk dorp is een beheerder met een sleutel van de kist. Het zout is gratis. De gemeente zorgt er voor, dat de kisten worden aangevuld. De kisten zijn een aanvulling op de strooiroutes van de gemeente.