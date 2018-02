Nieuwe stadskaart met informatie voor toeristen Leeuwarden

Leeuwarden heeft een nieuwe kaart voor toeristen, de USE-IT-kaart. Daarop staat allerlei informatie over de stad. Jongeren geven aan welke plek je echt niet mag missen. Ook biedt de kaart informatie over de geschiedenis van Leeuwarden en over het doen en laten van de inwoners.

Het gaat om een initiatief van een studente uit Leeuwarden. De USE-IT-kaart is op verschillende locaties in de stad gratis af te halen. Er is ook een digitale versie en een gratis app. Ongeveer 40 andere Europese steden hebben ook zo'n kaart.