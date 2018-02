SportCast: Vooruitblikken op de Olympische Spelen

Als sport de belangrijkste bijzaak van het leven is, dan zijn de Olympische Spelen misschien wel helemaal geen bijzaak meer. Sporters van over de hele wereld hebben maar een doel voor ogen als ze beginnen aan hun sportcarrière: om ooit daar te staan op de hoogste trede, met een gouden plak om de nek.

De komende twee weken is het weer zover en mogen honderden tot op het bot gemotiveerde sporters proberen om hun droom waar te maken. Daarbij natuurlijk ook genoeg Friezen. Van de veteranen met een hele collectie medailles tot de groene broekjes die voor het eerst het hele circus meemaken.

Sportverslaggevers Roelof de Vries en Koos Wieling volgen deze Friese sporters al hun hele carrière en kunnen dus als geen ander vooruitblikken op de komende Spelen. Met presentator Jantine Weidenaar praten ze in deze speciale Omrop SportCast een halfuur lang over het avontuur en de charme van de Olympische Spelen én over de kansen en grote concurrenten van de Friezen.

De Olympische Spelen in Pyeongchang zijn vrijdag officieel geopend. Omrop Fryslân doet alle dagen rechtstreeks verslag van de verrichtingen van de Friese sporters op radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.