Van der Galiën: "Stilleggen werk Blokhuispoort erg kwalijk"

"Een erg kwalijke zaak", zo noemt fractievoorzitter Otto van der Galiën van Lijst 058 het stilleggen van het werk aan de Blokhuispoort in Leeuwarden vanwege een tekort van zo'n 2 miljoen euro.

Volgens ontwikkelaar BOEi, verantwoordelijk voor de verbouwing van het gebouw, is het geld op. De aannemer heeft het werk om die reden neergelegd. Zaken als het herstel van muren en het opknappen van de kapel liggen nu stil. BOEi kreeg van de gemeente Leeuwarden, de provincie en het Rijk vijftien miljoen euro subsidie voor de verbouwing.

Van der Galiën is bang dat door het stilleggen van het werk, huurders in de Blokhuispoort in de problemen komen en dat mogelijk projecten van Culturele Hoofdstad niet door kunnen gaan. "Heel kwalijk. De Blokhuispoort is een paradepaardje en het middelpunt van Culturele Hoofdstad. We zijn nog maar twee weken bezig met Culturele Hoofdstad en het eerste grote tekort lijkt hiermee een feit", zegt Van der Galiën.

De gemeente is verrast door het nieuws en wil eerst uitzoeken hoe het zit voordat ze een reactie wil geven. Het gemeentebestuur heeft de raadsfracties donderdagavond met een vertrouwelijke brief geïnformeerd. Wethouder Henk Deinum heeft aangegeven dat de bal wat de gemeente betreft bij BOEi ligt en dat het de gemeente geen cent extra zal kosten.