Vijf extra voorstellingen van 'uitverkocht' Marijke Muoi

In navolging van De Stormruiter zullen er ook extra voorstellingen komen van theaterstuk Marijke Muoi. Naast de reguliere voorstellingen zal het stuk over Maria Louise van Hessen-Kassel, oftewel Marijke Muoi, eind februari en begin maart nog eens vijf keer worden opgevoerd in de Grote Kerk in Leeuwarden.

Er was veel belangstelling voor zowel De Stormruiter als Marijke Muoi, waardoor beide LF2018-stukken al gauw waren uitverkocht.

De extra voorstellingen zullen op 17 en 24 februari en 3, 10 en 17 maart worden gespeeld en beginnen alle vijf om 14.30 uur. De kaartverkoop start maandag aanstaande om 14.00 uur. De kaarten zijn via www.harmonie.nl aan te schaffen.