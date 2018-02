Een officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland wordt bedreigd. Dat bevestigt het OM na berichtgeving in De Telegraaf. Volgens de krant is de officier een vrouw, houdt ze zich bezig met het onderzoek naar motorclub No Surrender en zijn de bedreigingen zo ernstig, dat ze is ondergedoken. Dat laatste wil het OM niet bevestigen.