Nijntje nu ook vertaald naar het "Leewaddes"

Twintig jaar na de vertaling van Nijntje naar het Fries is het kinderboekje er nu ook in het "Leewaddes". Het boekje Opa en Opoe Plús is vertaald door Leeuwarder Anne Feddema en werd vrijdagochtend gepresenteerd in het kindercentrum Trianova in de Leeuwarder wijk Camminghaburen. De dochter van Feddema, Femke, las het daar voor aan de kinderen. En die vonden het prachtig, al zaten er geen échte "Leewaddes" bij.

Uitgeverij Bornmeer heeft Nijntje in 24 streektalen uitgebracht en daar zijn 250.000 exemplaren van verkocht. Van Opa en Opoe Plús zijn 1.500 boekjes gedrukt en die zijn vanaf vrijdag verkrijgbaar.

Liwwadders of Leewaddes?

Er zijn nog wel wat discussies geweest over de taal in het boekje. Want Leeuwarders is een spreektaal, dus hoe schrijf je dat nou eigenlijk? En is het Liwwadders of Leewaddes? Ook is er veel overleg geweest met de erfgenamen van Dick Bruna, de schrijver en tekenaar van Nijntje. Want officieel is het Nijntje Pluis, maar toch is er voor de Leeuwarder versie toestemming gegeven om er Nijntje Plús van te maken.

Er is ook al een Stellingwerfse Nijntje en nog dit jaar moet er ook een Bildtse versie komen.