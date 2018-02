Code rood op dorpsschool It Bynt in Sumar

Dorpsschool It Bynt in Sumar vraagt woensdag op een heel speciale manier aandacht voor de problemen in het basisonderwijs. Omdat leerkrachten vinden dat het code rood is in het onderwijs, komen ze in het rood naar school. De kinderen doen dat ook.

Ouders geven die dag gastlessen op school. En een "lawaai-optocht" gaat door het dorp om aandacht te vragen voor de situatie in het onderwijs.

In het noorden staken onderwijzers woensdag weer. Dat is de derde keer. Ze willen minder werkdruk en een hoger salaris.