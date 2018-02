Abma stopt als assistent-trainer bij Sneek Wit Zwart

Sneek Wit Zwart moet voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Johan Abma, nu nog de rechterhand van hoofdtrainer Germ de Jong, heeft bekendgemaakt dat hij bezig is aan zijn laatste jaar bij de Snekers. Daarmee is Abma acht jaar lang assistent geweest bij de zondaghoofdklasser.

"Wij zijn Johan enorm erkentelijk voor zijn bijdrage aan de begeleidingsstaf van onze A-selectie", laat voorzitter Frank Slob weten op de website van de club. "Zowel op als rond het veld is hij van meer dan toegevoegde waarde geweest voor het team. We gaan er vanuit dit zeker geen afscheid is en dat we Johan ook de komende jaren regelmatig op het sportpark zullen blijven tegenkomen."

Na dit seizoen wil 'Mister Cambuur' meer tijd besteden aan zaken buiten het voetbal.