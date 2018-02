Veerman begint weer op de bank: "Ik ben terug bij af"

sc Heerenveen-aanvaller Henk Veerman zit zaterdagavond bij de thuiswedstrijd tegen Roda JC opnieuw op de bank. De Volendammer stond zes keer achter elkaar in de basis, maar sinds de thuiswedstrijd tegen Sparta geeft trainer Jurgen Streppel de voorkeur weer aan Reza Ghoochannejhad.

Dat kwam hard aan, al zag Veerman het wel aankomen. "Het voelde niet als een echte kans", zegt de spits. "Je krijgt de voorkeur, maar je voelt meteen dat je niet blijft spelen. Qua resultaten en feiten heb ik mijn kans gepakt, maar de trainer vindt van niet."

Als invaller kwam Veerman afgelopen dinsdag in het veld. Heerenveen verloor toen van PEC Zwolle (3-2) en vooral over de eerste helft was Streppel erg ontevreden. "Die helft was onverklaarbaar. Aan de bal waren we heel slecht en maakten we de verkeerde keuzes."

Heerenveen begint dit seizoen wel vaker slecht aan wedstrijden, zoals tegen AZ en Vitesse. Daar is Streppel het niet mee eens. "Ik zie daar geen patroon in. PEC Zwolle-uit was een off-day. We zijn de tweede competitiehelft juist heel goed begonnen."

Tegenstander Roda JC

De uitwedstrijd tegen Roda JC verloor Heerenveen eerder dit seizoen in Kerkrade met 2-1. "Ik vind ze degelijk", zegt Streppel. "De laatste twee wedstrijden hebben ze verloren, maar ze hebben wel vier goals gemaakt tegen AZ en Ajax. Dat vind ik knap. Ze zijn ingespeelder dan voor de winterstop."

Het is de verwachting dat Streppel niet veel verandert aan de basiself in vergelijking met de wedstrijd tegen PEC Zwolle.