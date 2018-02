Pyeongchang, dag 1: de opening

De 23e editie van de Olympische Winterspelen staat op het punt van beginnen. We houden je alle dagen op de hoogte van de verrichtingen van de Friezen in Zuid-Korea. Op omropfryslan.nl komen we iedere dag met een overzicht van wat de dag ons brengt.

Vandaag om 12.00 uur Nederlandse tijd begint de openingsceremonie in het Olympisch Stadion van Pyeongchang, waar plek is voor 35.000 mensen.

In totaal doen er 33 Nederlanders mee aan deze Spelen, van wie er 11 mee gaan lopen in de openingsceremonie. Jan Smeekens loopt het stadion in met de Nederlandse vlag.

Anice Das is de enige Fries die meeloopt. De meeste andere Friezen komen al snel in actie. Morgen bijvoorbeeld al schaatssters Ireen Wüst en Antoinette de Jong op de 3.000 meter, shorttrackers Itzhak de Laat en Sjinkie Knegt op de 1.500 meter en Suzanne Schulting op de 500 meter. De aflossingsploeg van de shorttrackvrouwen rijdt morgen ook al.

Morgen meer over de Friezen die dan in actie komen!

Bekijk hier alvast het complete wedstrijdprogramma.

En kijk hier naar een overzicht van alle Nederlanders.

De Olympische Spelen in Pyeongchang beginnen vandaag dus officieel. Omrop Fryslân doet alle dagen rechtstreeks verslag van de verrichtingen van de Friese sporters op radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.