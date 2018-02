Gemeente neemt maatregelen bij stationsgebied Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden zal bij het vernieuwde stationsgebied in de stad "hier en daar" wat zaken aanpassen. Dat doet de gemeente om de verkeersveiligheid te verbeteren, zegt Ynze Haitsma van de gemeente.

"Wij wilden een gebied realiseren van goede kwaliteit waar auto's te gast zijn en zich moeten aanpassen aan fietsers en voetgangers", zegt Haitsma. Toch doen zich in het gebied zo nu en dan gevaarlijke situaties voor. "Overdag valt het mee, dan is alles goed zichtbaar. In het donker kunnen mensen de witte strepen op de weg niet goed onderscheiden. Daar gaan wij aandacht aan schenken. Bovendien plaatsen we er een extra bordje bij."

Daar blijft het niet bij. "Wij zullen ook kattenogen in de weg laten plaatsen die reflecteren wanneer er een auto op af rijdt, bij plaatsen waar fietsers en voetgangers kunnen oversteken."

Als laatste maatregel zal de gemeente plattegrondjes laten maken waarop mensen kunnen zien waar ze moeten fietsen, lopen of rijden.