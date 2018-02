Eastermar wil met fonds gebouw voor ouderen laten bouwen

Tientallen inwoners van Eastermar hebben donderdagavond op een bijeenkomst besloten wat ze met het fonds willen, dat ze in het leven hebben geroepen nadat in het dorp de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro viel. Het fonds zal gebruikt worden om een gebouw voor ouderen in Eastermar te laten bouwen, waardoor zij niet naar zorgcentra buiten het dorp hoeven.

"De woningen van de ouderen die dan vrijkomen kunnen voor de jongeren een mogelijkheid worden om in te gaan wonen", zei Anne Oosterdijk, een van de initiatiefnemers. "Daarnaast willen we het gebouw op een duurzame manier neer laten zetten. Dit plan hebben wij als initiatiefnemers niet bedacht, maar komt uit de gemeenschap. Dat is het mooie ervan."

Wat zijn de volgende stappen? "We hebben het hier niet over een plan van een paar duizend euro. Ook niet van een paar ton, maar over een paar miljoen. Dat moet dus heel zorgvuldig worden ontwikkeld."