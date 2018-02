Kou in Eastermar uit de lucht na goed gesprek met gemeente

Een goed gesprek tussen de inwoners van Eastermar met een uitkering en de gemeente Tytjserksteradiel heeft ervoor gezorgd dat de kou uit de lucht is. Er was ruzie na een brief van de gemeente. Daarin stond dat ze maar moesten bewijzen dat ze geen prijs hadden gewonnen bij de Postcode Loterij. Het was voornamelijk de toon die in verkeerde aarde viel bij de 25 Eastermarders met een uitkering. Donderdag hebben beide partijen om de tafel gezeten.