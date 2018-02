Uitzonderingspositie Nederland in gevaar door kalverfraude

De fraude met de registratie van vee kan flinke schade aanrichten in de melkveehouderij. Dat zegt Harm Wiegersma, voorzitter van de melkveehoudersvakbond NMV. Niet alleen het imago van de sector, maar ook de derogatie loopt gevaar. De derogatie is de uitzonderingspositie die Nederland heeft om meer mest over het land te uit te rijden dan andere landen van de Europese Unie.

Mogelijk nog meer bedrijven op slot

Belangenorganisaties zoals het NMV hebben donderdag met minister Carola Schouten van landbouw gesproken. In dat gesprek maakte Scouten bekend dat 2100 boerderijen op slot gaan in afwachting van onderzoek naar hun rol bij de fraude. Zij mogen geen vee aan- en afvoeren. De organisaties kregen in het gesprek te horen dat ze de zaak niet moeten bagatelliseren. Schouten sluit ook niet uit dat er nog meer bedrijven bij komen.

Hopen op meer ruimte

Het NMV had gehoopt dat er deze lente wat meer ruimte voor Nederland zou komen om mest uit te rijden op het land. Nu denkt Wiegersma dat ons land de handen mag dichtknijpen als alles bij het oude blijft.