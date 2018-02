Oud-NAVO-baas in beeld bij University Campus Fryslân

Oud-CDA-politicus, en oud secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer is in beeld bij de University Campus Fryslân in Leeuwarden. De Hoop Scheffer is op dit moment als hoogleraar verbonden aan de Campus Den Haag van de Universiteit van Leiden.

''Misschien colleges geven''

Donderdag heeft De Hoop Scheffer in Leeuwarden een gesprek gehad met Jouke de Vries, die de Friese campus heeft opgezet. ''Dit wordt nu, naast een belangrijke HBO-stad, ook een universitaire stad. Dat vind ik fantastisch en daar werk ik graag aan mee. U ziet mij hier misschien terug om colleges te geven.''

Band met Leeuwarden

Jaap de Hoop Scheffer heeft een band met Leeuwarden via zijn moeder, die er is geboren en opgegroeid. Hij voelt zich daardoor ook altijd nog met de stad verbonden. Hij vindt het dan ook mooi dat Leeuwarden zich nu presenteert als Culturele Hoofdstad van Europa.

De Hoop Scheffer was in Leeuwarden voor een lezing over de ''(dis)order van de wereld''. Een wereldwijd gesprek met De Hoop Scheffer is zondag te horen in het programma Buro de Vries.