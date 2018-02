Klok moet gewoon weer verzet worden

Het Europees Parlement is donderdag niet akkoord gegaan met het afschaffen van de zomertijd. Het voorstel daarvoor kwam van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Zij vindt dat het niet meer nodig is om ieder halfjaar de klok te verzetten.

Zo'n 25.000 Nederlanders tekenden eerder al een petitie tegen de zomertijd. Een van hen was Egbert Veenstra uit Sintjohannesga: ''Het is er om economische iets te besparen, maar die voordelen heeft het al niet meer. En mensen raken ervan van streek.''

Psychiater Bianca Klop ziet ook geen voordelen van de zomertijd: ''Mensen hebben er in de winter baat bij dat ze zoveel mogelijk daglicht in de ochtend krijgen. Dus als je de oorspronkelijke tijd - de wintertijd - aanhoudt, heb je meer licht in de ochtend.''

Afgesproken is dat de voor- en nadelen van de zomertijd wel worden onderzocht. Helemaal van de baan is het afschaffen dus nog niet.