VIDEO: Het Fries Volkslied door violiste Simone Lamsma

Vandaag de dag vliegt violiste Simone Lamsma de hele wereld over. Zo stond ze vorige week nog drie keer voor 5.000 mensen in Amerika, maar vrijdag speelt ze 'gewoon' in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden. Bij Fryslân Hjoed vertelde de violiste, die opgroeide in Burgum, over haar band met Fryslân: ''Ik kom niet zo vaak in Fryslân om concerten te geven, dus dit is voor mij heel speciaal.'' En ze houdt van Leeuwarden: ''Ik ben hier geboren, dus ik voel me ook erg verbonden met de stad.''

De viool heeft het leven van Lamsma verrijkt. ''Ik twijfelde er niet aan dat ik musicus wilde worden. Dat wist ik al vanaf mijn tweede'', zegt ze. In de studio van Fryslân Hjoed laat ze ook nog horen hoe het Fries Volkslied klinkt op een 300 jaar oude Stradivarius.

Vrijdagavond vanaf 20.00 uur speelt Simone Lamsma in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden. Er zijn nog kaarten beschikbaar.